Na vrhu ni prostora za dva

Razmere v Venezueli so vse bolj napete in nihče si ne upa napovedati, kaj se bo zgodilo v prihodnjih dneh in tednih. Potem ko je volilna komisija v ponedeljek razglasila, da je predsednik Nicolás Maduro po 11 letih na oblasti dobil nov šestletni mandat, se je proti njemu dvignila opozicija pod vodstvom Maríe Corine Machado. Prepričani so, da gre za volilno prevaro in da je z velikim naskokom zmagal njihov kandidat Edmundo González. Na ulicah Caracasa so protestniki in vojska, več sto ljudi je bilo aretiranih, vsaj enajst jih je umrlo. Številne države pozivajo Madura, naj objavi volilne rezultate in umiri razmere.