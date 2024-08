Na vrsti je nova generacija tajske politične dinastije

V nadaljevanju preberite:

V Aziji ima kar nekaj držav prave politične dinastije, ki so dale že več voditeljev. Zanimivo je, da je med njimi Tajska. Zanimivo zato, ker je država kraljevina in ima torej na oblasti monarhično dinastijo. A je tudi v čisto posvetnem pomenu prava dinastija družina Šinava. Iz nje so do zdaj prišli dve premierki, dva premiera in poveljnik vojske. Trenutno vodi vlado predstavnica nove generacije Paetongtarn Šinava. Ko je prejšnji teden zaprisegla, je bila stara 37 let, ta teden je sveža 38-letnica.