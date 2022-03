Najbolj kul superjunak

Danes filmskemu svetu vlada papir. Med desetimi najuspešnejšimi filmi vseh časov so štirje, v katerih nastopajo junaki iz stripov. Natančneje, superjunaki iz stripov. Če gremo nižje od prve deseterice, je filmov, ki temeljijo na stripovskih superjunakih, še več. A šele na 31. mestu je prvi od filmov, v katerih nastopa morda najbolj kul izmed vseh superjunaških likov, netopirski mož, Batman. Na začetku meseca je tudi v Sloveniji v kina prišel najnovejši film o njem, s preprostim naslovom The Batman.

V papirnati obliki se je mož netopir prvič pojavil že leta 1939. Temačni in neusmiljeni Batman, ki brez posebnih zadržkov ubija ali pohablja kriminalce, je takoj dosegel izjemen uspeh. K temu so seveda hoteli svoj lonček pristaviti tudi filmarji, zato so ga pred kamere prvič postavili že leta 1943, do zdaj pa so o