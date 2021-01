Čas po drugi svetovni vojni do 60. let prejšnjega stoletja je bil čas, ko se je iztekalo zlato obdobje Hollywooda. Dalo je veliko odličnih igralcev in eden najbolj znanih je bil Paul Newman, ki so ga zaradi izrazite barve oči imenovali tudi najslavnejše modre oči filma. Umrl je leta 2008, če ne bi, pa bi prihodnji torek dopolnil 96 let.



Bil je tudi eden najbolj znanih predstavnikov tako imenovane metodične igre. Ta slog igranja sta v njegovem času gojila na primer Marlon Brando in James Dean, nasledila sta jih Al Pacino in Robert De Niro, zdaj pa sta po njem znana na primer Matt Damon in Matthew McConaug­hey.