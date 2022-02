»Naredita takšnega, ki mi bo všeč«

V nadaljevanju preberite:

Polona Preskar – ekonomistka. Boštjan Marušič – inženir računalništva. Borut Osojnik – filozof. Trio na čelu podjetja Broken Bones ima vse prej kot »alkoholno« izobrazbo, kar pa ne pomeni, da njihove pijače ne očarajo tako ljubiteljskih pivcev kot profesionalnih pokuševalcev. Pred kratkim so njihovi viskiji dobili dve nagradi na World Whiskies Awards. Preskarjeva in Marušič, sicer mož in žena, sta se za Nedelo razgovorila o tem, kaj vse zahteva izdelava kakovostnih žganih pijač.