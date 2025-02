V članku preberite:

Nastja Mulej je ambasadorka de Bonovih metod, strokovnjakinja za kreativno razmišljanje in učinkovito delo ter prejemnica priznanja naj govorka leta 2025. Ljudi želi naučiti razmišljanja, ki spodbuja sodelovanje, strpnost, ustvarjalnost in učinkovitost, vse to pa vodi v boljše odnose.