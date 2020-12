Ne žagajmo veje, na kateri sedimo

Širša javnost ga je spoznala, ko je ob napovedanem velikem odstrelu medvedov in volkov potrpežljivo pojasnjeval, zakaj je to slaba ideja. Pogovarjali smo se po odmevnem novem dosežku: skupaj z mednarod­no skupino strokovnjakov so preučevali vedenje gepardov in ugotovili, kako zmanjšati škodo, ki jo povzročajo afriškim rejcem živali, hkrati pa so zveri pomagali zaščititi.