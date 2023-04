Neustrašni Viking prihaja v Stožice

V nadaljevanju preberite:

Z Vikingi ni dobro češenj zobati. To nas je naučila in nas uči zgodovina, Vikingi so namreč neustrašni bojevniki, tudi v nogometu. Nekdo, ki v uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2024 zabije kar pet golov, je na igrišču res krvoločen in neustrašen, in ta nekdo je Danec Rasmus Højlund. Napadalec, njegova močnejša noga je leva, je v Københavnu najprej pri zmagi Danske nad Finsko s 3:1 dosegel vse tri zadetke, na gostovanju v Kazahstanu so nogometni Vikingi ob polčasu po dveh Højlundovih golih vodili z 2:0, a na koncu v Astani klonili z 2:3. Zgodba o 20-letnem Rasmusu Wintherju Højlundu je s slovenskega vidika še bolj zanimiva zaradi dejstva, da so izbranci selektorja Matjaža Keka v isti kvalifikacijski skupini H za euro kot Danska.