Nuška Drašček: Nisem uničevalka moških, bolj navdihovalka

Z Nuško Drašček, mezzosopranistko, magistrico z akademije za glasbo, diplomantko mednarodnih odnosov in mamo enajstletnega sina, sva se dobili v poznih popoldanskih urah. Pogovarjali sva se ob tortici in čaju na vrtu lokala tik ob ljub­ljanski Operi, kjer je zaposlena zadnja tri leta in kamor je nato odšla na vajo za četrtkovo premiero Capuleti in Montegi. V njej ima vlogo Romea – v podobi ženske.

Nuška, na glasbeni sceni ste od leta 2004, ko ste zmagali v resničnostnem šovu Bodi idol. Pred kratkim ste se podali tudi v profesorske vode.

Drži. Letos sem kot docentka začela delati na Akademiji za glasbo kot asistentka pri profesorju mentorju Matjažu Robavsu, ki me zelo podpira.

Kako se znajdete kot pedagoginja?

To delo je izjemno zanimivo in odgovorno, zato sem se ga lotila z velikim spoštovanjem.