Ob slovenskih uspehih je nespečnost lahko tudi užitek

Tekmovanja v Pekingu so za nami, kar pa ne pomeni, da je konec tudi naših olimpijskih spominov. Tokrat je za Nedelo spregovoril prvi slovenski dobitnik kolajne na zimskih olimpijskih igrah. Jure Franko je v Sarajevu leta 1984 osvojil srebrno odličje v veleslalomu, kar je v tedanji skupni državi sprožilo pravo evforijo. »Volimo Jureka više od bureka,« je odmevalo od Vardarja do Triglava, Frankove domače pa so zasipala pisma navijačev, kar je tedaj 21-letnemu mladeniču prišlo do živega.

Po zgodnji športni upokojitvi se je odpravil v tujino in tri desetletja ni dajal intervjujev. Zdaj ga med drugim poznamo kot uspešnega producenta, očitno pa bi se lahko preizkusil tudi v svetu športnih stav: med prijatelji je pred igrami napovedal, da bodo slovenski šport­niki v Pekingu osvojili sedem kolajn.