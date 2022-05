Od hiše do hiše na sedemsto straneh

V nadaljevanju preberite:

Od kod je prvi Slovenec v Ameriki, prvi slovenski odpravar v Himalajo, naš prvi rojak na Antarktiki, kje je nastala prva fotografija Triglava, kje se je Žiga Zois navzel slovenstva in je začenjal svoje alpinistične zgodbe Julius Kugy ...? Kje drugje kot tam, od koder je avtor monografije Hiše v Kamni Gorici, njihovi lastniki in prebivalci Mitja Kapus, pravnik, motoristični vodnik, učitelj smučarskega teka, jadralec in založniško-biznisarski analfabet.