Otroku mora biti včasih dolgčas, da ugotovi, kaj ga veseli

V nadaljevanju preberite:

S psihologinjo dr. Matejo Hudoklin smo se pogovarjali, kateri so temelji, da si šolarji in dijaki ne bodo nabirali le novega znanja, ampak se bodo tudi zdravo osebnostno razvijali, o pomenu spanja, rekreacije, prijateljstev, pa tudi zdravega dolgčasa. Dobro je, če vodilo izvenšolskih gibalnih in ustvarjalnih aktivnosti niso tekmovalnost in rezultati.