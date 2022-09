Jelena Đoković: Novaka resnično občudujem kot očeta

V nadaljevanju preberite:

Za vsakim uspešnim moškim je pogosto enako ali še bolj uspešna, izjemna ženska. To zagotovo velja za Jeleno Đoković. Intervju z življenjsko sopotnico Novaka Đokovića se je odvil v soboto v hotelu Grand Plaza v Ljubljani, dan pred njenim moderiranjem predavanja vodilne svetovne strokovnjakinje za starševstvo dr. Shefali Tsabary, s katero pozivata k evoluciji staršev, da bi tako popravili svet. Tema pogovora so bili njena poslovna in zasebna strast – vzgoja otrok po konceptu zavestnega starševstva – ter seveda slavni mož, s katerim sta par že od najstniških let ter imata sina in hčer. Pravi, da je srečna, ker v njunem razmerju ne stagnira.