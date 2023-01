Svoje občutke si lahko izberemo

V nadaljevanju preberite:

Bobnar in soustanovitelj legendarne celjske skupine Nude Gaber Marolt zna tudi v vsakdanjem življenju najti pravi ritem. Mož in oče štirih otrok, ekonomist, izkušeni master trener in coach nevrolingvističnega programiranja (NLP) ter ustanovitelj NLP-centra je prav tako zaključil študij MBA. V lani izdanem prvencu Vzgoja in učenje z manj stresa ponuja koristna orodja za starše in vzgojitelje. Pogovarjala sva se o tem, kako nasvete uporabiti v praksi v kateri koli družbi. Marolt, tudi pravnuk slovitega etnomuzikologa Franceta Marolta, med drugim pravi, da pogovarjanje s seboj ni nekakšna motnja, medtem ko je predpostavka, da nas izrekanje kletvic sprošča – mit.