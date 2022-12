Petsto komadov na enem albumu

V nadaljevanju preberite:

Uroš Cingesar, ustvarjalno poimenovan U-Ros, je počel različne stvari, a po tihem ves čas hrepenel po glasbenem ustvarjan­ju. Zaprl se je v studio, minevala so leta, pa dolge nočne ure in prišel je do prvenca, nič manj kot najobsežnejšega glasbenega dela v zgodovini. 500 Songs Album bo izšel na digitalnih pretočnih platformah v petih delih, prvi je na svetlem od minulega četrtka.