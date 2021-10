Plemiški boj za oblast v vesolju

V nadaljevanju preberite:

Peščeni planet je kultna knjiga svetovne literature, prvi ekološki roman v zgodovini in po mnenju mnogih največji znanstvenofantastični roman vseh časov. Nedavno je v kinematografe prišel težko pričakovani istoimenski film, pri založbi Sanje pa je izšla še tretja knjiga sage Franka Herberta z naslovom Otroka peščenega planeta.

Peščeni planet ameriškega pisatelja Franka Herberta in njegova nadaljevanja so sprva uvrščali med znanstveno fantastiko, ki se je je dolgo držal prizvok manjvredne literature. Toda Herbertova saga v več delih, pa tudi izjemna dela Douglasa Adamsa, Kurta Vonneguta, Arthurja C. Clarka, Philipa K. Dicka, Raya Bradburyja, Ursule K. Le Guin in drugih so sčasoma presegli žanr in se uveljavili kot vrhunska literarna dela, ki so močno vplivala na svetovno literaturo.