Pleši, Vini, pleši

Pri nogometnem klubu Real Madrid so veliko pričakovali od razvoja napadalca Viniciusa Juniorja, zaupanje pa se je Špancem v zadnjih letih bogato poplačalo. Danes 22-letni Brazilec je udarni adut italijanskega trenerja Carla Ancelottija in je v lanskem finalu lige prvakov z edinim golom na tekmi proti Liverpoolu prinesel zmago svoji ekipi. Toda z uspehi se množijo tudi sovražniki. Kaj se je zgodilo, da je Brazilec, ki mu je doseganje golov še pred nekaj leti predstavljalo hud zalogaj, zdaj eden najboljših napadalcev na svetu? In s čim tako jezi navijače in nogometaše nasprotnih ekip?