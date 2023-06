Po prebuditvi iz kome sem začutil: Bog je!

V nadaljevanju preberite:

Brez raskavega glasu Slavka Ivančiča si težko predstavljamo večne uspešnice, kot so Dober dan, Portorož 1905, Tina, Ne bom pozabil na stare čase, Mi ljudje smo kot morje, Kar je res, je res in Črta. V portoroškem Avditoriju jih bo 24. junija mogoče skupaj z njim ter drugimi člani in gosti prepevati na koncertu znamenite primorske pop rock skupine Faraoni. S Slavkom, enim od njenih zaščitnih znakov in trdoživim glasbenim mačkom, čigar življenje je julija 2015 zaradi hude prometne nesreče viselo na nitki, a je nato čudežno okreval, sva se pogovarjala v znani sečoveljski gostilni z razgledom na morje.