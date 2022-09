45 let Pankrtov: Ljudje se povsod odzivajo na ritem, na šus

V nadaljevanju preberite:

Čez pet let bo minilo že pol stoletja od nastanka legendarnih Pankrtov, brez katerih ne slovenska ne nekdanja jugoslovanska punk rock scena ne bi bila to, kar je. Ob 45. obletnici skupine se 21. oktobra v Hali Tivoli v Ljubljani obeta veličasten koncert. Na novinarski konferenci smo štiri navzoče člane vprašali, ali se spomnijo natančnega datuma ustanovitve – dneva in meseca, kateri koncert se jim je v minulih letih delovanja zdel najbolj noro dober in katerega bi si želeli pozabiti.