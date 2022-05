Krešimir Mišak: Živi in pusti umreti

V nadaljevanju preberite:

Vsaj malo dvomiti in ne vsega vzeti tako zelo resno je več kot dobrodošlo in zdravo. Na to nas v poplavi enoumja vsakič znova spomnijo ljudje, kot je Krešimir Mišak. Že dvajset let na hrvaški televiziji vodi legendarno oddajo Na robu znanosti, je avtor desetih pretežno znanstvenofantas­tičnih knjig in oče treh hčerk, kot prekaljeni glasbenik pa je od 90. let do danes nastopal v več rockerskih skupinah od Fantomov do Hakune Matate. Intervju se je odvil v KD Radomlje pred predstavitvijo njegovih knjig z naslovom Smrt transhumanizmu, svobodo ljudem! Opozarja, da je transhumanizem tudi religija.