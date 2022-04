Po Titu – alkohol in mladina vseh dežel

V nadaljevanju preberite:

Si predstavljate, da se na Bledu, ki mu, kot je nekdo že zdavnaj pesnil, po lepoti ni enakega, zbere mladež iz sedmih evropskih držav in ima v rezidenčni Vili Bled na voljo izredne količine alkohola, ob tem pa jim vso srečo zaželi še župan gorenjskega turističnega dragega kamna? Oh, kako prijetno je bilo na mednarodnem študentskem tekmovanju barmanov. In barmank.