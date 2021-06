Pogovori v dobi manipulacije

V nadaljevanju preberite:

Internetne šale politikov – ne glede na to, ali so okusne ali neokusne – niso nič novega. Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je leta 2015 med volilno kampanjo na twitterju objavil fotografijo nekakšnega mešanca med njim in žabcem Pepetom, najbrž v želji, da bi s tem nagovoril mlajše volivce. Žabca Pepeta (Pepe the Frog) si je namreč prisvojilo altrightovsko gibanje; postal je malone sinonim za fašistične šale na spletu. »Takrat je postalo jasno, da memi lahko predstavljajo močno politično propagando. Trump je bil prvi svetovno znan politik, ki jih je uporabil v svoji kampanji. In vsi vemo, da je te volitve na koncu dobil,« je za Nedelo dejala italijanska umetnostna zgodovinarka, kustosinja in predavateljica Valentina Tanni. Preučuje predvsem razmerje med umetnostjo in tehnologijo, še posebno v okviru internetne kulture. Prejšnji mesec je zavod Aksioma izdal njeno knjigo Memestetika. Večni september umetnosti.