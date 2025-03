Objavljeni neznani dokumenti o Kennedyju: teorije zarot bodo spet v vzponu

Ameriški predsednik Donald Trump je izpolnil obljubo, državni arhivi so sinoči objavili javnosti še neznane dokumente o uboju nekdanjega predsednika Johna F. Kennedyja novembra 1963 v Dallasu. Po mnenju prvega republikanca so Američani z okroglo 80 tisoč stranmi dokumentov dobili veliko zanimivega branja. Zgodovinarji in ljubitelji, ki že brskajo po njih, pa še niso naznanili odkritij, ki bi spremenila dosedanja mnenja – ali pa do konca pomirila dvome o enem najodmevnejših ameriških političnih umorov.

Uradna razlaga tragične smrti komaj 46-letnega demokratskega predsednika ZDA vidi enega samega morilca Leeja Harveya Oswalda, ki je med povorko v Dallasu Johna F. Kennedyja zadel z dvema streloma, enega v vrat in drugega v glavo. 35. predsednika so za mrtvega prepoznali v bližnji bolnišnici, ameriško zgodovino pa bodo za vedno zaznamovale podobe prve dame Jackie, ki je poskušala splezati s predsedniške limuzine. Ko jo je tajni agent Clint Hill potisnil nazaj na sedež, ji je ubiti soprog z delom raztreščenih možganov vred padel v naročje. »Oh Jack, kaj so ti naredili? Ljubim te!« je po agentovem poročilu dejala mlada vdova, ki je le malo kasneje še v okrvavljenem oblačilu prisostvovala prisegi novega predsednika Lyndona Johnsona.

Morilec Lee Harvey Oswald. Foto Š Handout./Reuters Reuters

Preiskovalna komisija pod vodstvom vrhovnega sodnika Earla Warrena je kasneje izključila, da bi bil 24-letni Lee Harvey Oswald del nobene domače ali tuje zarote proti predsedniku ZDA. Teorije o tem pa niso nikoli potihnile, prav tako ne o domnevnem drugem strelcu. Še posebej, ker je Oswalda dva dni kasneje v kleti dallaške policijske postaje ustrelil lastnik lokalnega nočnega kluba Jack Ruby.

Ena od teorij zarote pobudnike atentata vidi v kubanski izseljeniški skupnosti, jezni zaradi Kennedyjevega nasprotovanja nasilnemu obračuna s kubanskim voditeljem Fidelom Castrom ali zaradi vietnamske vojne. Drugi krivijo ameriško-italijansko mafijo, ki naj bi predsedniku z ilegalnimi sredstvi pomagala k zmagi ter v zameno pričakovala milo pravosodno roko, predsednikov brat in pravosodni minister Robert F. Kennedy pa se je je lotil z vso silo. Leta 1968 je bil ustreljen tudi sam.

Mesto umora 35. predsednika ZDA v teksaškem Dallasu. Foto: Shelby Tauber/Reuters

Morda najbolj odmevne teorije zarote pa menijo, da je bila v ozadju prelomnih ameriških umorov Cia. Kennedy je pred smrtjo načrtoval reorganizacijo razvpite ameriške obveščevalne službe, ki je leta 1961 s pomočjo kubanskih izseljencev izvedla neuspešno invazijo Kube v Zalivu svinj. Obljubil je, da jo bo raztreščil na tisoče koščkov in razsul v vetru. Dokument iz leta 1960 govori tudi o pohvali mehiškega predsednika Adolfa Lópeza Mateosa z ameriškimi načrti strmoglavljenja Castra, pa čeprav je v javnosti temu nasprotoval.

Ni jih tudi malo, ki v ozadju Leeja Harveya Oswalda vidijo Sovjetsko zvezo, kjer je atentator nekaj časa živel. Septembra 1963 je v mehiški prestolnici obiskal sovjetsko in kubansko veleposlaništvo ter na prvem je spet prosil za vizo. Glasno je grozil, da bo ubil Kennedyja, če je ne dobi. Zdaj objavljeni dokumenti kažejo, da je bil Oswald že konec septembra pod nadzorom Cie, nekdo, ki se je predstavljal za poljskega šoferja ruskega vozila,je svaril pred sovjetskimi načrti plačanja nekoga za uboj ameriškega predsednika.

Predsednik Donald Trump je ukazal objaviti vse stare ameriške skrivnosti. Foto: Evelyn Hockstein/Reuters

Z zdaj objavljenimi dokumenti, dostopnimi tudi na internetu, bodo teorije zarote morda pridobile nove argumente. Poklicni in amaterski zgodovinarji, ki že zavzeto brskajo po njih, opozarjajo, da so nekdanjega agenta Garyja Underhilla, ki je zagovarjal teorije o vpletenosti obveščevalne službe v umor predsednika Kennedyja, kasneje našli mrtvega, domnevno zaradi samomora. Moški z imenom Sergy Czornonoh naj bi pravilno napovedal uboj Oswalda po atentatu na Kennedyja, pa tudi, da bo ta ubit v Dallasu. Napovedal je tudi kasnejši uboj temnopoltega pastorja in borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga ml.

Drugi dokument kaže, da je Oswaldow morilec Jack Ruby dejanje opravičeval s svojo judovsko identiteto, že nekaj ur po tem dogodku je tedanji direktor zveznega preiskovalnega urada FBI J. Edgar Hoover zahteval takojšnje obveščanje javnosti, da bi preprečili teorije zarote. Vsaj to se zagotovo ni posrečilo in mnogi že brskajo po novo objavljenih dokumentih, da bi potrdili svoje teorije o ozadjih dvomljivih ameriških atentatov. Eden kaže, da je sam razvpiti direktor FBI-ja spraševal, če je bil Oswald njihov agent in če je obstajala zarota za uboj predsednika Kennedyja, drugi, da naj bi Oswalda usmerjal častnik sovjetske tajne policije KGB Kostikov.

Nekdanja prva dama Jacqueline Kennedy.

Tretji razkrivajo, da je Cia prestrezala vso pošto, poslano v Sovjetsko zvezo in je s tristo agenti izdelovala indeks imen pošiljateljev. Morda bo koga zanimalo tudi, da je »John F. Kennedy mlajši« tedanjega senatorja in kasnejšega predsednika Joeja Bidna obtoževal, da je izdajalec, drugi so vpletenosti v kubanske operacije obtoževali kasnejšega vlomilca v demokratsko pisarno v washingtonskem poslopju Watergate Jamesa McCorda.

Tisti, ki so s predsednikom Trumpom v prvem mandatu vred oklevali pred objavo vseh dokumentov o uboju Johna F. Kennedyja, so najbrž to delali prav zaradi vseh mogočih zbranih dokumentov iz preiskave, ki lahko povedo veliko ali pa nič, odvisno od interpretacije. Med hvaležnimi za nadaljnje razblinjanje ene največjih ameriških teorij zarote pa je nečak ubitega predsednika Johna F. Kennedyja in sin prav tako ubitega brata Robert F. Kennedy ml., zdaj minister za zdravstvo republikanske administracije. Sam je vpletenosti v umora strica in očeta že prej obtoževal Cio.