Pomladni čas okušanja

Pred vrati je 23. Slovenski festival vin, po skoraj dveh letih prisilnega premora ga bodo pripravili v prihajajočem tednu, v četrtek in petek v Cankarjevem domu. Prireditev, ki zbere vinarje, ponudnike kulinarike in vse, ki so kakorkoli povezani z vinom in kulinariko, je doslej tradicionalno potekala novembra.

Direktor festivala Tihomir Kovačič, sicer tudi vodja družbe Proevent, ki dogodek organizira, je pred dnevi na predstavitvi povedal: »Po dogovoru z vinarji in drugimi part­nerji Slovenskega festivala vin smo se odločili izrabiti prvo mogočo priložnost in ne bomo čakali na november, temveč izjemoma izvedli dogodek že zdaj, konec aprila.« Naslednjič pa se bodo vrnili k tradicionalnemu novembrskemu terminu.

162 vinskih vzorcev 52 vinarjev je letos ocenila komisija pod vodstvom Tatjane Košmerl

Poudarek tokratnega festivala bo tako kot v preteklosti predstavitev slovenskih vin in slovenskih vinorodnih dežel. V program, ki še nastaja, so kot novost uvrstili poslovna srečanja med vinarji in različnimi poslovnimi partnerji, s čimer želijo vinarjem ponuditi prostor za promocijo vin in s tem odpreti nove distribucijske kanale doma in po svetu. Po besedah predsednika programskega odbora fes­tivala Rada Stojanoviča bodo izvedli tudi okoli šest delavnic, med katerimi bo zagotovo tudi kakšna vinsko-kulinarična.

Predsednik programskega odbora festivala Rado Stojanovič, vodja strokovne komisije Tatjana Košmerl, direktor festivala Tihomir Kovačič in predstavnica podjetja Proevent Lara Petkovšek na torkovi predstavitvi. FOTO: Proevent

Stari mački in navdušujoči novinci

Vsekakor načrtujejo vodene delavnice z najbolje ocenjenimi vini 23. Slovenskega festivala vin (pod vodstvom dr. Tat­jane Košmerl) in masterclass delavnice Horizontalno spajanje okusov z vini in destilati (z Aleksandrom Bohincem). Po tradiciji bo oba dneva potekala predstavitev najbolje ocenjenih vin, kar je, kot je povedal Stojanovič, ponavadi najbolj obiskan del festivala. Organizatorji se želijo približati številčni udeležbi iz preteklih let in več kot 2500 pričakovanim obiskovalcem predstaviti 150 vinarjev vseh vinorodnih dežel s ponudbo več kot 550 vinskih vzorcev.

Ocene so že znane, osemčlanska strokovna komisija se je ocenjevan­ja vinskih vzorcev lotila že v soboto, 9. aprila. Svoje mnenje je podala o rekordnih 162 vinskih vzorcih 52 vinarjev. Po kategorijah je v ocenjevanju sodelovalo 10 belih penečih vin, 80 belih mirnih vin, 13 belih mirnih vin z ostankom sladkorja in 49 rdečih mirnih vin.

Organizatorje in strokovno komisijo so presenetila nova imena. »Skupno je vzorce prijavilo 52 različnih proizvajalcev vin, od tega nekaj uveljavljenih in vsem poznanih, nekaj pa novih obrazov, ki so se ponašali res z visoko kakovostjo vin,« je na torkovi predstavitvi na vrtu Lili Novy povedala vodja strokovne komisije Tatjana Košmerl.

Prevladovala so sortna vina, v kategoriji belih sortnih vin predvsem aktual­ni letnik, po njenih besedah pa je za potrošnike zanimivo to, da so po številu prevladovale sorte, ki na svetovni ravni niso tako znane, torej lokalne udomačene sorte, kot so malvazija in refošk iz slovenske Istre ali rebula iz Goriških brd.

Letošnji partnerski 8. salon penečih vin bo potekal 6. maja v restavraciji Pen in na vrtu Lili Novy v Ljubljani.

Zmagovalna vina

V kategoriji penečih belih vin je slavila zlata radgonska penina Selection brut kleti Radgonske gorice (magnum, letnik 2015), sledila sta pallida brut nature Vina Sanobor (letnik 2016) in penina Viljem eminent Hiše vin Emino (letnik 2015).

Med belimi mirnimi vini je največ točk dobil 34 White cuvee vinarja Puklavec family wines (letnik 2016), drugo mesto je zasedel chardonnay kleti Moro (letnik 2019), tretje pa sta si delila chardonnay Vina Aleksander (letnik 2019) in bagueri chardonnay Kleti Brdo (letnik 2017).

Najbolje ocen­jeno belo vino z ostankom sladkorja je postala jantarna rebula kmetije Šibav Danjela (letnik 2009), na drugo mesto se je uvrstil traminec iz Herbersteinove kleti vinogradništva in kletarstva Sebastjan Božič (letnik 2021), tretje mesto pa je pripadlo dišečemu tramincu iz vinske kleti Kelenc Darka Kelenca (letnik 2019).

Med rdečimi mirnimi vini je največ točk komisije prejel Ivanov refošk Vin Bordon (letnik 2015), sledita mu refošk Antonious kleti Santomas (letnik 2015) in merlot Berce Posestva Matjaža Berceta (prav tako letnik 2015).

V kategoriji belih penečih vin je slavila zlata radgonska penina selection brut. FOTO: Proevent

Letos se vrača tudi partnerski salon penečih vin: osmi salon bo potekal 6. maja v restavraciji Pen in na vrtu Lili Novy v Ljubljani, je na torkovi predstavitvi še povedal Rado Stojanovič.