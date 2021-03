Poteze te vlade so psihopatske, v skladu z osebnostjo vodje

V nadaljevanju preberite tudi:

Ni samo pravnik. V časopisu Dnevnik piše kolumno, v kateri se še zdaleč ne ukvarja samo s pravnimi zadevami, ampak se razkriva kot celosten in kritičen družboslovni mislec. V življenju je bil dr. Dragan Petrovec (letnik 1952) marsikaj, tudi direktor ženskega zapora na Igu in profesor na pravni fakulteti, zdaj je upokojeni raziskovalec na njenem inštitutu za kriminologijo.



Je eden največjih strokovnjakov za penologijo, vedo o izvrševanju kazenskih sankcij, v mnogo širšem kot samo slovenskem okviru. Kot zagovornik mehkejših metod na tem področju je seveda tudi oster kritik represije, ki se po svetu in pri nas krepi na vseh področjih. Zato je Petrovec neizprosen kritik politike aktualne vlade in njenega prvega ministra.