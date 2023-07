Praznik brez razloga za praznovanje

V nadaljevanju preberite:

Na tem svetu se vse spreminja, samo najlepši otok sredi Karibov se trdno drži v sedlu in ne dovoli, da bi se zanj kaj premaknilo. Hladna vojna, ki je Havani v šestdesetih letih dala svetovni pomen, se je končala pred več kot tremi desetletji. Po njej se je ves nekdanji sovjetski vzhod prilagajal novim časom, le Kuba se ni. Rusi jo zdaj ponovno odkrivajo, ker jim pride prav ob novi hladni vojni. Pričakala jih je prav taka, kot je bila, ko so jo zapustili in jo prepustili usodi. Le še malo bolj revna je in zaostala, ljudje pa tudi zdaj stojijo v dolgih vrstah za hrano, bencin in vse drugo. In še vedno sanjajo, da bi čim prej odšli kam daleč.