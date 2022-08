Premislite, preden nam odprete vrata

V nadaljevanju preberite:

Vaše kompleksne težave z zdravjem, odvečnimi kilogrami, slabo samopodobo in bolečinami znamo odpraviti na karseda preproste načine, ki so skladni z našimi vrednotami – za­služek, prepoznavnost in egoističnost. Z drugimi besedami: pomembno je, da zaslužimo, postanemo vplivni in ne odstopamo od svojih prepričanj, vi pa nam lahko pri tem pomagate, če nas lajkate, šerate in od nas kupujete.