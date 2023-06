Premlad med legende

V nadaljevanju preberite:

Na znamenitem hollywoodskem pločniku slavnih, Walk of Fame, je od srede 2758 zvezd. Zadnjo je dobil ameriški glasbenik in občasni igralec Lesane Parish Crooks alias Tupac Amaru Shakur alias 2Pac oziroma Tupac Shakur. Prihodnji petek bi bil eden najuspešnejših in najvplivnejših raperjev vseh časov star 52 let. Bi bil, saj so ga krogle neznancev v Las Vegasu pokosile že septembra 1996, starega komaj 25 let.

2Pac, kar je bilo njegovo umetniško ime, s svojo glasbo, življenjem na robu ali čez mejo zakona in nerazrešeno, čeprav ne tudi nepričakovano zgodnjo smrtjo ostaja zelo zanimiv tudi dolgo po usodni noči v puščavski igralniški meki. Po smrti so o njem napisali kup knjig in posneli vrsto dokumentarcev.