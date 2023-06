Prepovedujem uporabo besede muzej

V nadaljevanju preberite:

Že res, da vse bolj postajamo del digitalnega sveta, a tisk ohranja svoj čar. V nasprotju z ves čas premikajočimi se podobami na osvetljenih zaslonih nas tiskana beseda veliko bolj pomirja in ne nazadnje ohranja upanje, da bo množična komunikacija obstala, četudi že jutri planet doleti sončna nevihta in ostanemo brez elektrike. Marko Drpić, prvi mož zavoda za tipografijo in tiskarsko dediščino TipoRenesansa, ve, koliko dela je bilo še pred pol stoletja potrebnega za natis ene knjige ali časopisa. Obiskali smo ga v delavnici tradicionalnega tiska, le nekaj korakov od znamenite fontane pri Zlati ladjici v Ljubljani.