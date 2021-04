»Pripadam generaciji, ki je bila vedno v kontri«

V nadaljevanju preberite:

Z Jonasom Žnidaršičem smo se srečali nekje na koncu Letališke ceste, kjer Planet TV te dni snema nov kviz Piramida sreče. Urnik je natrpan, časa malo. Če je mogoče, posnamejo dve oddaji v enem dnevu. Vmes imajo enourni predah – kot nalašč, da jim pridejo težit novinarji.



Ekipa je delovala dobro razpoložena, a utrujena. Jonasa najprej ni bilo na spregled, ko pa se je prikazal, je dajal vtis, kot da se mu nikamor ne mudi. O ne, niti najmanj. Videti je bil, kot da bi se raje ta trenutek odpovedal vsem ugodnostim, ki jih nosi zvezdništvo, kot pa znova odgovarjal na vprašanja o biljardu, pokru, Videošponu, Milijonarju …



Roko na srce, ni ga težko razumeti. Kolikokrat so ga že intervjuvali? Tisočkrat? Dvatisočkrat? Če bi od dopolnjenih osemnajst let vsako leto dal štirideset intervjujev, bi bili zdaj blizu številke 1600. To so zgolj špekulacije, seveda; prosti tok misli novinarja, ki čaka, ali bo dobil tisti klinčevi intervju ali ne.