Preprosto srečna

V nadaljevanju preberite:

Odločitev, da bo živela tako, da ne bo obžalovala niti enega dne svojega življenja, je pronicljiva raziskovalna novinarka informativnega programa Pop tv Katarina Matejčič sprejela že pred desetletji. Z očarljivo, vedno do potankosti urejeno in navdihujočo sogovornico, ki ne tehta besed in na trenutke spominja na igralko Kate Hudson, sva se dobili, ko se je vrnila z dopusta. Katarina, tokrat je nosila majico princese Leie iz Vojne zvezd, je kombinacija miline, ustvarjalnosti in organiziranosti.