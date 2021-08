Prihodnost na krožniku

V nadaljevanju preberite:

Letošnji julij je bil po poročanju ameriške agencije za oceane in ozračje najbolj vroč mesec v zadnjih 142 letih, odkar izvajajo meritve. V teh dneh so tudi Združeni narodi v svojem poročilu opozorili, da podnebne spremembe bistveno vplivajo na Zemljo, pri čemer naj bi bile nekatere spremembe najverjetneje »nepopravljive še več stoletij ali celo tisočletij«. Generalni sekretar ZN António Guterres je ugotovitve označil za »rdeči alarm za človeštvo«. Svetovni sistem preskrbe s hrano povzroča skoraj tret­jino vseh antropogenih izpustov toplogrednih plinov in je eden glavnih vzrokov za podnebno krizo, sredi katere smo se znašli. Globalnega segrevanja torej ne bo mogoče zadržati pod še znosnima dvema stopin­jama Celzija brez sprememb v načinu proizvodnje in porabe hrane.