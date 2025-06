Pripeljal po več neuspešnih poskusih

V nadaljevanju preberite:

Ameriška platforma za prevoze in dostavo Uber, ki deluje v več kot 70 državah in 15.000 mestih, je od 20. maja tudi v Sloveniji, zaenkrat le v Ljubljani. Menda je njegovo aplikacijo že v prvih dneh odprlo 150.000 ljudi, vendar ponudnika, ki potnikom in voznikom obljublja nove priložnosti, vsi ne pričakujejo odprtih rok, saj je v preteklosti slovel tudi po spornih pristopih.

Uber je skušal v Slovenijo priti že večkrat, prvič leta 2016 v času vlade Mira Cerarja, ko so že podpisali skupno pismo o nameri, a so morali projekt zaradi ostrega nasprotovanja sindikatov in nevladnih organizacij, češ da gre za nelojalno konkurenco, opustiti. Nekaj poskusov, da bi spremenili zakonodajo in s tem odprli pot za delovanje Uberja in podobnih platform, se ni izpeljalo. Zdaj k nam prihaja v nekoliko okrnjeni obliki, saj bodo lahko prevoze na platformi ponujali le licencirani taksisti, ne pa tudi običajni, neprofesionalni vozniki.