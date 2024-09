Prva vožnja, prvovrstno doživetje

V nadaljevanju preberite:

Vipavska dolina že nepreštevno let ponuja burjo, iz leta v leto pa tudi vse več izvrstnih turističnih doživetij, domačih jedi in vinogradniških sladkosti. Je raj za pohodnike različnih zahtevnosti, za družinsko, gorsko in cestno kolesarstvo. Obiskovalcu je na razpolago tudi nebo, ki si ga deli s pticami in upravljavcem jadralnega tandema, na severni strani so športne in večraztežajne plezalne smeri, tudi ferate. Čaka vas labirint po poteh kulturne dediščine, če vam to ni dovolj, pa vam povemo, da so v Vipavi snemali presunljivo nadaljevanko Najini mostovi.