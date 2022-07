Pub, kjer so bili pijani vsi slavni Angleži

V nadaljevanju preberite:

Hrvaški mojstri ladjedelništva so pred ducatom let prejeli naročilo podjetja City Cruises za izdelavo rečnega katamarana Millennium Diamond, ki zdaj ponuja prijetno doživetje ob plutju po Temzi, kjer je njegovo delovno območje. Če imate kot potnik srečo in sta na komandnem mostu rečna kapitana Tom Gadd iz Woodbridgea ob reki Deben in Martin Welsh, domačin iz Londona, se vam obeta zabavno spoznavanje britanske prestolnice z gladine reke mimo utečenega protokola.

»Pozdravljeni na ladji Millenium Diamond. Naše podjetje ima za krožno plovbo posneto gradivo, vendar sva se s kolegom odločila, da vam London ob reki predstaviva raje sama, saj sva prebila ogromno časa po pubih na obrežju in tako odkrila mnogo skritih zanimivosti, ki jih na uradnih posnetkih ni,« popotovanje od Tower Bridgea do Westministrskega mosta in po desetminutnem postanku še nazaj uvodoma povzema Gadd.