Vlasta Jeseničnik: Putina lahko nasledi samo enak človek. Ali še slabši

Dopisnica RTV Slovenija iz Rusije in okolice je v dveh etapah že več kot dve desetletji. Svet in država, iz katere Mariborčanka Vlasta Jeseničnik (letnik 1964) poroča, sta se v tem času zelo spremenila. Doživela je kaos po razpadu Sovjetske zveze, vzpon Vladimirja Putina, poročala iz vojnega Afganistana in tudi zato leta 2001 dobila naziv Slovenka leta. Oglašala se je iz Ukrajine leta 2013, ko je vzklilo seme sedanje, kakor ji pravi, velike vojne. Z njo smo se v ponedeljek nameravali pogovarjati o tej vojni in nedavnih volitvah, a so med dogovorom za intervju in pogovorom v Moskvi, kjer živi, udarili teroristi. Odpravila se je tudi na prizorišče pokola v koncertni dvorani in seveda je beseda najprej tekla o tem.