Računalnik je njegov kramp in lopata

Je pesnik, pisatelj, podjetnik, slikar, je pa tudi tetraplegik. Zato sto in ene stvari prav tako ne more početi in je odvisen od 24-urne asis­tence. Velik del njegovega življenja, ki se mu je postavilo na glavo pri 27 letih, zavzema slikarstvo, 61-letni Benjamin Žnidaršič je polnopravni član mednarodnega združenja umetnikov, ki slikajo z usti ali nogami.