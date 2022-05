Raje imam z občutkom kot na moč!

V nadaljevanju preberite:

V Tokiu si je Benjamin Savšek predvsem želel katero od stop­ničk in ob skoku na najvišjo je bilo njegovo veselje neopisljivo. Olimpijsko zlato ga, dobitnika devetih posamičnih odličij z najpomembnejših tekmovanj, motivira, hkrati pa blaži morebitne poraze. Kanuist je postal, ker je le z bratovim čolnom lahko prišel do novega rekvizita. Tokio je že daleč, misli in vesla usmerja proti Parizu, kjer se bo, ljubitelj bolj divjih prog, morda polotil tudi kajakaškega ekstrema.