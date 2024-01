Razburjenje za vatikanskimi zidovi

V nadaljevanju preberite:

Ob slovesnem vzdušju in poudarjanju 800-letnice jaslic Frančiška Asiškega kot simbola vse krščanske zgodovine so v Rimu in drugod odmevale analize, da je sodobni svet iz božiča globalno naredil velikansko marketinško zgodbo, najbolj zmagovito in donosno med vsemi podobnimi marketinškimi zgodbami doslej. Ves svet je ena sama velikanska božična tržnica, vsi prepevajo božične pesmi, ko ponujajo to in ono, kozarček kuhanega vina ali pa traktor. Rim kot počelo zmagovitega pohoda in zavzemanja sveta v imenu križa zdaj marketinško že zaostaja za svojimi posnemovalci.