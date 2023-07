S pripovedovanjem lažje razumemo kaos sveta

V nadaljevanju preberite:

Naš vsakdanjik je lahko lepši, uspešnejši in srečnejši, če nas od najzgodnejših let spremljajo izvrstne zgodbe in pravljice. Tudi o tem sva se pogovarjali s Špelo Frlic, pripovedovalko in vodjo projekta Pravljični studio na Vodnikovi domačiji, ki ima diplomo iz primerjalne književnosti in novinarstva ter magisterij iz folkloristike. K pripovedovanju in izmišljevanju zgodb vabi predvsem otroke.