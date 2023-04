Šahovski kralj, upornik proti Putinu

V nadaljevanju preberite:

Kdor je bil v 80. letih že dovolj star, da je spremljal področje športa in sorodnih dejavnosti, se gotovo spominja, kako neverjetno priljubljen je bil takrat šah. Temelji so sicer zrasli že prej, a pravi vzrok za to, da je priljubljenost te za gledalce roko na srce precej neatraktivne igre poletela v nebo, je bilo veliko rivalstvo med sovjetskima velikanoma Garijem Kasparovom in Anatolijem Karpovom. Od petih epskih serij njunih dvobojev v drugi polovici 80. let in leta 1990 je štiri dobil mlajši Kasparov. Za večino ljubiteljev šaha ni dvoma, da je mojster črno-bele ploskve armensko-judovskega rodu, ki bo v četrtek dopolnil 60 let, najboljši šahist vseh časov.