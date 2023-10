Seks, pesti in sendviči

V nadaljevanju preberite:

Najnovejša afera v slovenski politiki, ko je zdaj že nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik iz vladajočega Gibanja Svoboda na dolgo in drago službeno pot peljala četico sodelavk (in moža) ter domnevno poskrbela, da je ustanova njene prijateljice dobila velik kos denarja za nevladne organizacije, je bolj ali manj končana. Ministrica je odstopila, začasno jo nadomešča finančni minister Klemen Boštjančič. Različnih zdrsov je bilo v slovenski politiki preveč, da bi jih popisali. Na nekatere je že legel prah, a so preveč zanimivi, da bi jih pozabili.

Slovenski politiki so vešči v sukanju pesti. Dobijo jih pri klasični korupciji. Neprimerno se obnašajo in komunicirajo. Bizarna vrhunca pa sta, ko premiera po telefonu vrže na finto imitator in ko poslanec ukrade sendvič.