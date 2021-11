Zdramimo se, stanje je dramatično!

V nadaljevanju preberite:

V ponedeljek je Igor Samobor nepričakovano odstopil z mesta ravnatelja SNG Drama Ljubljana. V izjavi je zapisal, da razlogi za odstop niso osebne narave, ampak posledica odlašanja s prenovo gledališke stavbe v mandatu kulturnega ministra Vaska Simonitija. »Ta hiša je bila neprimerna, še preden je prišel ta minister,« se je Simoniti na ravnateljev odstop odzval v sredinih Odmevih in kot razlog, da obnova stoji na mestu, navedel, da »bi bilo dobro, če bi na začetku seznanili ljudi, koliko je vreden ta projekt«. V četrtek sva se v Dramo odpravila s fotografom in se na svoje oči prepričala, da vsaj prva ministrova ugotovitev drži. Naša najuglednejša gledališka hiša in vsi njeni zaposleni si zaslužijo boljše in lepše, predvsem pa varnejše prostore za delo.