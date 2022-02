Spet se je pokazalo, da je Putin popolnoma nepredvidljiv

V nadaljevanju preberite:

»V zadnjih letih je Vladimir Putin v sebi odkril strast do zgodovine. Pred nedavnim je celo sam napisal članek o tem, kako so Ukrajinci in Rusi isti narod oziroma da je ukrajinski narod izmišljena tvorba. V govoru v sredo je spet poudaril, da odpravlja zgodovinske krivice. Očitno sam sebe vidi kot človeka, ki spreminja zgodovino, ki je bila po njegovem mnenju krivična najprej do Sovjetske zveze in zdaj do Rusije,« zgodovinar razmišlja o grandioznem značaju ruskega voditelja.