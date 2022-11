Spolnost smo zapopadli, smrt ostaja tabuizirana

V nadaljevanju preberite:

V petem romanu Gabriele Babnik Tišina, polna vetra se sprehodimo po dvajsetih letih pesnikovega prisvajanja telesa in življenja njegove muze, po zasevkih negrofilije, rasizma ter prepadu med ustvarjalčevo osebnostjo in njegovimi deli, s pisateljico pa smo se pogovarjali tudi o dialogu preteklega in sedanjega, ubesedenega in še kako realnega.