Spomini na osnovno šolo živijo tudi, ko glave osivijo

V tistem času se zaključene osnovne šole mladi Ižanci niso veselili tako slavnostno, kot je navada danes v »novi šoli«, ki je stara že šestdeset let. Tisti, ki smo že kdaj skušali organizirati kakšno srečanje starih gimnazijskih sošolcev, se dobro zavedamo, koliko truda je treba vložiti, da se zberejo vsi kontaktni podatki, da se uskladita datum in kraj ponovnega snidenja tako, da bosta ustrezala kar največjemu številu ljudi. Zato je toliko bolj občudovanja vreden trud, ki so ga Ižanci in okoličani vložili v organizacijo srečanja ob 60. obletnici valete zadnje generacije stare ižanske osnovne šole.