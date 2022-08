Športniki so vedno pripravljeni priskočiti na pomoč

V nadaljevanju preberite:

Humanitarna organizacija Olimpiki deluje od leta 2013. V tem času so s pomočjo športnikov, umetnikov, novinarjev in drugih javnih osebnosti organizirali več dogodkov, na katerih so skupaj zbrali toliko sredstev, da jih danes preštevamo v petmestnih številkah. Toda Nataša Olimpiki, ustanoviteljica in vodja organizacije, opozarja, da pri tem ne gre pozabiti na dejanja, ki jih ni mogoče meriti v denarju. »Materialne stvari pridejo in gredo, izkušnja pa za vedno ostane v človeku in ga bogati,« pravi.