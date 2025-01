Stane Jerko: Melanie nisem nikoli pozabil

V nadaljevanju preberite:

Če tistega januarskega večera leta 1987 ne bi predčasno končal fotografiranja modne revije, na stopnišču Festivalne dvorane ne bi srečal visokoraslega dekleta temnih las, ki mu je takoj padlo v oči, in se dogovoril za poskusno fotografiranje. To dekle se morda nikoli ne bi odločilo, da postane fotomodel, nikoli ne bi delalo v Milanu, Parizu in nazadnje v New Yorku, in nikoli ne bi spoznalo Donalda Trumpa. A usoda je hotela drugače. V Kosezah smo obiskali legendarnega fotografa Staneta Jerka, ki ni odkril le nekdanje in prihodnje prve dame ZDA, ampak tudi Nino Gazibara, Martino Kajfež, Bernardo Marovt in celo Marjano Deržaj.