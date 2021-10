Staš Ravter: Še vedno živimo iz tedna v teden

V članku preberite:

»Zdaj tako rekoč začenjamo znova, spet se trudimo, da v našo hišo pritegnemo čim več občinstva,« pravi Staš Ravter, ki je pred letom in pol po obdobju vedejevstva postal direktor SNG Opere in baleta Ljubljana. Te dni se ukvarja s predračuni za povečanje orkestrske jame, kar nameravajo izpeljati prihodnje leto. »Lahko bomo igrali tudi zahtevnejše opere, ki potrebujejo več orkestrskih glasbenikov,« pojasnjuje direktor, ki mora kljub negotovim razmeram in zadržanemu obisku gledati v prihodnost.