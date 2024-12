Štefka Kučan: Nepravično ugasnjeno življenje se ne pozabi več generacij

V nadaljevanju preberite:

Kot soproga prvega predsednika samostojne Slovenije in naša prva prva dama je od blizu opazovala, kako se rojeva država, in soustvarjala zgodovino. Zbližala se je s političnimi voditelji in kronanimi glavami, a njeni najlepši spomini so povezani s povsem običajnimi ljudmi, ki so jo vzeli za svojo in se še danes razveselijo, ko jo srečajo.

Tik pred božičem nas je skupaj s hčerko Ano in možem Milanom, ki se je namuznil in pripomnil, da vidi, da tokrat ni zaželen, zato se bo raje umaknil, prijazno sprejela doma. Kot pravi, danes živita lepo, upokojensko življenje, čeprav bi lahko bil Milan vendarle malo več doma. Še vedno pozorno spremlja dogajanje doma in na tujem in skrbi jo, kam gre ta svet, optimizem in vedrino pa ohranja s sprehodi, igranjem taroka z možem in vnukom ter z branjem. Trenutno ima na nočni omarici biografijo Tito – Večni partizan avtorice Marie-Janine Calic.